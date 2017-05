Pub

A Academia Olá está a recrutar jovens para venderem gelados em todo o país. Este ano há 350 vagas.

O pregão "É fruta ou chocolate" vai ouvir-se este ano por 350 praias (fluviais incluídas), jardins e parques temáticos de todo o país. As candidaturas para este emprego de verão, que começa com uma formação na Academia Olá e pode acabar num estágio remunerado de três meses na Unilever Jerónimo Martins já começaram e terminam no final deste mês. Os jovens entre os 18 e os 25 anos podem candidatar-se em http://www.souola.pt/academia.

