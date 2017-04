Pub

Marca de gelados lança um novo serviço de encomendas online para festas de empresas ou particulares. Olá na sua Festa funciona apenas na Grande Lisboa

A Olá arrancou com um novo canal de venda dos seus gelados: o online. Olá na sua Festa é o novo serviço da marca, através do qual é possível fazer encomendas no site, com a marca a garantir entregas em casa, com carrinho e promotor da marca.

