Aceleradora no Texas criou a primeira assistente de inteligência artificial virada para as fundadoras

Entre os maiores obstáculos enfrentados pelas mulheres que querem lançar ou escalar as suas startups estão o levantamento de capital e a criação de uma rede de mentores para as ajudar. A aceleradora Circular Board, fundada por Carolyn Rodz há dois anos no Texas, decidiu lançar uma assistente alimentada por inteligência artificial para ajudar a resolver estes problemas. Chama-se Alice e é a primeira assistente digital especificamente virada para mulheres empreendedoras.

