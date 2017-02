Pub

Quando começa a época de entrega de IRS? E quem é que tem de preencher esta declaração? Conheça as respostas a estas e outras dúvidas.

A época de entrega de declarações de rendimentos, relativa ao ano de de 2016 está a aproximar-se. E, este ano, há várias novidades à vista: os prazos de entrega do IRS alteraram-se e entra em vigor a entrega automática do IRS para alguns contribuintes. Veja nesta fotogaleria as respostas às dúvidas mais comuns sobre este tema.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia