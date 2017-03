Pub

De acordo com o índex da Bloomberg, a primeira refeição do dia tem um peso de 1,8% a 2,7% no salário dos portugueses.

Um copo de leite, um ovo, uma torrada de duas fatias e uma peça de fruta. É este o pequeno-almoço da Bloomberg. Foi o custo destas unidades que a publicação analisou para determinar, no seu Bloomberg Global City Breakfast Index, qual o peso da primeira refeição do dia no salário dos cidadãos de 129 centros financeiros mundiais.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia