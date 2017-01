Pub

Desequilíbrio das contas públicas reduz-se em quase 500 milhões de euros. Amnistia fiscal e contributiva dá ajuda preciosa

O défice público global diminuiu 497 milhões de euros face a 2015, ficando assim em 4256 milhões de euros, indica uma nota do Ministério das Finanças enviada às redações nesta quinta-feira. Este resultado da execução em contabilidade pública "permite antecipar que o défice não será superior a 2,3% do PIB", congratula-se o gabinete do ministro Mário Centeno.

