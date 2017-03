Pub

Grupo dono do Correio da Manhã e da Sábado reorganiza estrutura tendo criado uma área de publishing.

Octávio Ribeiro, até aqui diretor do Correio da Manhã (CM) e da CMTV, vai liderar a nova área de publishing do grupo Cofina. Eduardo Dâmaso sai do CM para liderar a revista Sábado, substituindo no cargo Rui Hortelão.

