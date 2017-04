Pub

Todos os obrigacionistas serão visados pela reestruturação que o Novo Banco irá propor. Adesão é voluntária mas chumbo pode condenar banco

A absorção de 500 milhões de euros em perdas pelos obrigacionistas, tanto particulares como institucionais, do Novo Banco é uma das três condições essenciais para que a entrega do ex-BES ao Lone Star seja devidamente fechada, já que caso contrário o negócio não avança, voltando o "dossier" para mais rondas negociais, tanto com este fundo como com os reguladores, para evitar a liquidação do Novo Banco.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia