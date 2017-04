Pub

O estado civil dos contribuintes pode influenciar a entrega do IRS. Tudo depende da data em que a mudança ocorre.

Casamento

Quem se tenha casado em 2016 pode decidir se quer este ano entregar o IRS em separado ou em conjunto. Por defeito, o regime que a AT considera em primeiro lugar é sempre o da tributação em separado, pelo que nada impede os elementos do casal de continuarem a tratar do seu imposto desta forma, se assim o entenderem. Mas, como acentua a Deco no seu mais recente Guia Fiscal, também nada os impede de fazer a opção pela tributação em conjunto.

