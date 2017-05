Pub

Responsáveis da Renova, Vodafone e EDP partilham as suas dicas de gestão do risco no dia a dia e revelam como protegem as suas empresas.

Possibilidade de um acontecimento futuro e incerto, perigo. Esta é a definição da Infopédia para a palavra risco, algo a que todos estamos sujeitos diariamente. E as empresas não são uma exceção. A lista de riscos que pode afetar a atividade de uma empresa e por em perigo a sua própria sobrevivência é interminável. A boa notícia é que as empresas portuguesas estão cada vez mais alerta e o orçamento que dedicam à gestão de risco tem tendência para se manter e até aumentar, refere o estudo "A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos 2017", realizado pela consultora Marsh.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia