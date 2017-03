Pub

O conceito de economia de partilha está a chegar ao mundo automóvel e Portugal não é exceção. No nosso país, é possível encontrar empresas que permitem a qualquer pessoa com carta conduzir mesmo sem ter um carro próprio. A Citydrive, com uma frota própria, e a Booking Drive, que permite rentabilizar o próprio veículo, são duas formas diferentes de aplicar o conceito de car sharing no nosso país.

