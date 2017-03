Pub

Além de Américo Amorim, Alexandre Soares dos Santos e Belmiro de Azevedo, há um outro empresário no ranking.

São os nomes do costume aqueles que surgem na lista da Forbes dos mais ricos do Mundo. E o mesmo acontece para o ranking das fortunas portuguesas desta publicação. Só que, este ano, há um penetra entre os empresários nacionais com direito a figurar entre os bilionários. Chama-se Demetrio Carceler Coll e, segundo a revista, vive entre Londres e Portugal.

Demetrio Carceler Coll tem uma fortuna avaliada em 2,1 mil milhões de dólares e ocupa o 973.ª lugar do ranking da Forbes, revista segundo a qual este empresário herdou dois negócios do pai: o operador de gás Disa, das ilhas Canárias, e a cervejeira Damm. Está ainda ligado à Ebro Foods (arrozes e massas) e à construtora Sacyr.A publicação diz ainda que já passou a gestão das empresas ao filho, Demetrio Carceller Arce.

Entre os chamados portugueses, Demetrio está na terceira posição, abaixo de Américo Amorim e de Alexandre Soares dos Santos, mas acima de Belmiro de Azevedo.

O magnata da Corticeira Amorim tem uma fortuna avaliada em 4,4 mil milhões de dólares e está na 385.ª posição do ranking geral. Já o dono dos supermercados Pingo Doce está em 745.º lugar da lista, com 2,7 mil milhões de dólares. Belmiro de Azevedo, da Sonae, tem 1,5 mil milhões de dólares e está em 1.376.º lugar na lista geral.

Bill Gates é o líder, com uma fortuna de 86 mil milhões, seguido de Warren Buffett (75,6 mil milhões) e de Jeff Bezos (72,8 mil milhões).

A primeira mulher a figurar na lista é Liliane Bettencourt, da L'Oreal, com 39,5 mil mihões de dólares.

A personalidade mais nova é a norueguesa Alexandra Andresen, 20 anos, com 1,2 mil milhões de dólares. Está na posição 1678 da lista. A pessoa mais velha, com 101 anos, é o banqueiro e filantropo norte-americano David Rockfeller.