A declaração automática do IRS avança sozinha, mas se o contribuinte nada fizer o reembolso só chega em junho.

Os contribuintes que não queiram este ano ter qualquer trabalho a preencher a sua declaração do IRS ficam na mesma com a sua situação fiscal regularizada, porque sistema informático do fisco encarrega-se de fazer a entrega no final do prazo. E é também verdade que, uma vez validada e entregue, a declaração automática permite que o cheque o reembolso chegue em metade do prazo habitual.

