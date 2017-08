Pub

Pela primeira vez na história do Brasil, a instituição Presidência da República é menos confiável do que cada um dos partidos políticos.

Já conhecemos a história de cor e salteado: o presidente da República recebeu sem avisar a agenda governamental, no porão da sua residência oficial e fora do horário de expediente um empresário perseguido pela polícia, Joesley Batista, que entrou no local com nome falso, Rodrigo, para discutir o pagamento de subornos a um suposto delator e conversar a propósito de compra de juízes.

