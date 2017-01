Pub

A fabricante de GPU está a desenhar um supercomputador com um sistema operativo inteligente para carros autónomos, que será usado no carro em desenvolvimento com a Audi

A keynote de arranque da feira CES 2017 em Las Vegas começou com videojogos, passou pela casa conectada e terminou em grande com o anúncio de uma nova parceria para carros autónomos. A fabricante de placas gráficas Nvidia e a construtora automóvel Audi estão a trabalhar juntas num novo carro autónomo, tendo por base um sistema operativo completamente novo baseado em inteligência artificial.

