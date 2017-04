Pub

Nuno Amado disse hoje não fazer sentido que acionistas de outros bancos suportem custos do Novo Banco, sem que entidades ligadas ao BES o façam.

O presidente do BCP considerou hoje não fazer sentido que acionistas de outros bancos suportem custos do Novo Banco, sem que entidades ligadas ao BES o façam, quando questionado sobre a atual negociação com obrigacionistas do banco.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia