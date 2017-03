Pub

Existiam no final de fevereiro de 2017 menos 88 mil desempregados face ao mesmo período do ano passado, segundo dados do IEFP.

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou 15,3% em fevereiro, face ao mesmo período do ano passado, para um total de 487.629 pessoas. Trata-se da maior quebra homóloga desde dezembro de 1988, tal como salientou o Jornal de Negócios.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia