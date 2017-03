Pub

Apresentação oficial do Galaxy S8 está agendada para 29 de março

Foi tornada pública na madrugada desta quarta-feira a primeira imagem do Samsung Galaxy S8, a nova geração do modelo topo de gama da marca sul-coreana. A imagem foi partilhada no Twitter pelo blogger Evan Blass, colaborador do portal tecnológico Venture Beat, e que tornou-se conhecido nos últimos anos por antecipar, de forma certeira, os lançamentos de novos produtos na área móvel.

