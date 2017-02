Pub

Cabe agora ao Mecanismo Único de Supervisão determinar o tempo adequado para a mudança de pastas

Está em funções há três dias mas serão precisos meses para que a equipa de Paulo Macedo na Caixa Geral de Depósitos fique fechada. Pelo menos até agosto, um dos administradores executivos da nova gestão não vai poder assumir o cargo. É Carlos Albuquerque, que até 31 de janeiro foi diretor do Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal e que, ao que o DN/Dinheiro Vivo apurou, vai juntar-se à equipa do banco público.

