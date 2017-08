Pub

Clientes do NB viram comissões mais do que duplicar este ano e total de clientes elegíveis para isenções vai ser menor a partir de Novembro

Depois de em Abril ter mais do que duplicado algumas das comissões cobradas nos depósitos à ordem, o Novo Banco vai avançar com novas mexidas nos seus preçários ainda no decorrer deste ano, agora elevando os patamares mínimos para ter acesso a bonificações e isenções do pagamento de comissões.

