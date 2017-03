Pub

Luís Marques Mendes avança que a venda será de 75% do capital e que a restante fatia vai ficar com o Estado como acionista. Bruxelas tem dúvidas

A venda do Novo Banco vai avançar muito em breve e, segundo Luís Marques Mendes, estará fechada até 31 de março. O prazo é imposição de um dos fundos que compõem o Lone Star, a quem será vendida uma fatia de 75% do capital do banco de transição.

