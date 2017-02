Pub

Os trabalhadores estão preocupados com a segunda fase do plano de reestruturação

O Sindicato dos Trabalhadores da Atividade Financeira (SINTAF) mostrou-se preocupado com as negociações entre o Banco de Portugal (BdP) e o fundo norte-americano Lone Star para a venda do Novo Banco, depois de na terça-feira a administração ter revelado uma nova redução de pessoal, entre 250 a 350 pessoas, totalizando 1500 pessoas até ao final de junho de 2016. O sindicato defende também a nacionalização da instituição.

