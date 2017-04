Pub

Pedido do PSD surge apesar da tutela já ter explicado que as condições do empréstimo serão revistas a cada 5 anos para "neutralizar impacto" do mesmo

O PSD pediu hoje a renegociação das condições do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução sobre o Novo Banco, declarando que "importa assegurar" que o valor que o Estado "recebe seja pelo menos igual ao valor" emprestado. Apesar deste pedido de Passos Coelho e Maria Luís Albuquerque, e tal como o Dinheiro Vivo já escreveu, a intenção do governo para este empréstimo é que seja neutro para os contribuintes.

