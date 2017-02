Pub

Termos oferecidos para rescisão voluntária são baixos, progressivos e com teto máximo mas só em 2016 mais de 100 demitiram-se do banco por zero

A proposta que o Novo Banco apresentou para atrair trabalhadores a rescindir de forma voluntária não foi ao encontro das pretensões dos mesmos, já que não oferece quase nenhum prémio face à indemnização paga num despedimento. Para os trabalhadores mais antigos, a instituição oferece entre 0,6 e 1,5 salários por cada ano de trabalho. E com limites.

