A operação de troca de obrigações insere-se no âmbito da venda do Novo Banco à Lone Star

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco já deu a conhecer as taxas de juros anuais relativas aos depósitos a prazo que os investidores institucionais e de retalho poderão subscrever no âmbito da aguardada troca de obrigações: entre 1% e 6,84%, dependendo do produto em causa e das datas em que atingem a sua maturidade.

