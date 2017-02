Pub

Administração do Novo Banco convocou estruturas de trabalhadores para reuniões esta tarde. Banco tem de cortar 500 postos de trabalho até junho

A administração do Novo Banco convocou os vários sindicatos de trabalhadores do grupo para reuniões ao longo de esta tarde. Apesar da convocatória, o banco não divulgou os motivos para as reuniões que se realizarão esta tarde.

