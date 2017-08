Pub

António Ramalho está confiante que imposição de perdas aos obrigacionistas do banco será um sucesso. Operação visa ajudar Lone Star a ficar com ex-BES

A proposta de um depósito com remunerações entre 1% e os 6,84% aos obrigacionistas visados pela oferta do Novo Banco para poupar 500 milhões de euros permitirá que estes investidores recuperem a totalidade do valor investido, defendeu António Ramalho, CEO do ex-BES, citado pela "Reuters".

