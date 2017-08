Pub

Ex-BES continua a 'despachar' ativos mas negócio em Cabo Verde não tem qualquer impacto nos rácios. Anterior tentativa de venda rondava 14 milhões

O Novo Banco informou esta quarta-feira ter celebrado um contrato de compra e venda de 90% do capital social do Banco Internacional de Cabo Verde. Este banco estava na lista de ativos a vender já desde o final de 2015. A venda, porém, não terá impactos nos rácios de solvabilidade do ex-BES.

