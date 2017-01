Pub

Banco de Portugal diz que Lone Star tem a melhor proposta. Finanças querem celeridade no processo, que prossegue negociando com todos os interessados.

A negociação para a venda do Novo Banco vai continuar com todos os candidatos que estão na corrida, apesar do Banco de Portugal já ter informado que a Lone Star é quem apresenta, de momento, a melhor proposta.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia