A Associação Empresarial de Portugal (AEP) manifestou hoje "preocupação" com a "indeterminação que rodeia" a venda do Novo Banco num contexto de "diversas incertezas" no sistema financeiro português, defendendo uma solução envolvendo "acionistas verdadeiramente estratégicos".

