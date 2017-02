Pub

A OIT vê vantagens no uso das novas tecnologias por parte dos trabalhadores, mas alerta para o impacto no direito ao descanso e horas não pagas.

O recurso às novas tecnologias permite levar mais longe o conceito de teletrabalho e este abre caminho um maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Esta é a parte boa deste processo. A má, alerta a Organização Internacional do Trabalho (OIT) está no impacto que tem no direito ao descanso e também no facto de o trabalhador correr sérios riscos de fazer horas extraordinárias sem qualquer remuneração.

