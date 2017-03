Pub

A Euronext divulgou os resultados da revisão anual do PSI 20. Ibersol e Novabase passam a integrar o índice de referência a partir de 20 de março.

A partir do próximo dia 20 de março, o PSI 20 vai receber duas novas empresas: A Ibersol e a Novabase são as empresas que sobem "à primeira liga" da bolsa lisboeta, anunciou a Euronext em comunicado. Esta alteração decorre no âmbito da revisão anual do PSI 20.

