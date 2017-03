Pub

O principal índice da bolsa ganha hoje duas novas empresas. Ibersol e Novabase foram as escolhidas para subir de escalão

A época ainda vai a meio, mas a liga principal da bolsa portuguesa ganha hoje duas novas equipas. Novabase e Ibersol foram as escolhidas pela Euronext para subir de divisão, depois de uma temporada atribulada que culminou, no início de fevereiro, com a despromoção do BPI, após a OPA do CaixaBank.

