Universidade de Coimbra assina parceria estratégica com a Retmarker em tecnologia para o rastreio ocular a Diabéticos

A Universidade de Coimbra (UC) e a Retmarker, spin-off do Grupo Critical, focada na área de oftalmologia, assinaram um Acordo de Licenciamento, que vem consolidar uma parceria iniciada em 2013 para a criação de uma tecnologia com o objetivo de identificar, de forma automática, lesões na retina em pacientes diabéticos, através do processamento de imagens oftalmológicas.

