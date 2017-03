Pub

Calcula-se que tenham desaparecido 670 mil postos de trabalho na indústria norte-americana entre 1990 e 2007

Em mil trabalhadores, cada robot que passar a funcionar pode tirar o trabalho até seis trabalhadores, nos Estados Unidos. Esta é a conclusão de um estudo divulgado esta semana pelos economistas Daron Acemoglu, do MIT, e Pascual Restrepo, da Universidade de Boston. Além da perda de postos de trabalho, os salários dos trabalhadores podem cair até três quatros por cento, segundo o documento citado pelo The New York Times.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia