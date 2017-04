A cerimónia realizou-se ontem à noite no Convento do Beato, em Lisboa

O Convento do Beato, em Lisboa, foi o palco da mais recente edição dos Prémios Inovação Nos, os galardões que o grupo de telecomunicações liderado por Mi-guel Almeida atribui anualmente às empresas que apresentam as soluções mais inovadoras do mercado.

Na noite de ontem, os 30 finalistas, divididos por três categorias - grandes empresas, PME e startups, - aguardaram o final do jantar de gala para ouvirem, pela voz de Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, e de Arsénio Reis, diretor da TSF, os nomes das escolhidas do júri.

Na categoria Grandes Empresas, venceram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que desenvolveram a ferramenta tecnológica que permite passar uma receita sem papel. Com esta solução, os médicos podem prescrever medicamentos usando apenas o cartão do cidadão dos utentes, não sendo obrigatória a presença física e permitindo uma enorme poupança de papel e recursos.

Para além desta tecnologia, desde janeiro que os SPMS têm outra solução inovadora no mercado: a aplicação MySNS, uma carteira eletrónica de saúde através da qual se guarda num smartphone ou tablet o guia de tratamento.

Na categoria Pequenas e Médias Empresas, a vencedora foi a Go Contact, que pretende evitar que, de cada vez que uma pessoa é contactada por um call center, tenha de contar a sua história vezes sem fim. A solução apresentada por esta PME passa por um software onde, num ecrã de computador, é automaticamente apresentado o histórico de cada cliente que liga ou é contactado por uma empresa. A Go Contact trabalha com 80 companhias em Portugal, dos mais diversos setores, e tem em vista a internacionalização, com uma aposta nos mercados de Espanha, Brasil e Reino Unido.

Já na categoria Startups, o primeiro prémio foi entregue à Tripaya. O projeto desenvolvido por André Ramos consiste numa plataforma online, através da qual os utilizadores podem escolher o seu destino de férias tendo em conta o orçamento que têm disponível. Após inserir o valor que podem gastar e o tipo de pacote que pretendem, os algoritmos da Tripaya vão indicar-lhe as soluções mais adequadas. A plataforma compara mais de 200 sites, entre operadores aéreos e hotéis, para apresentar ao cliente o preço mais baixo do momento.

Os três vencedores, bem como as menções honrosas e até os finalistas terão acesso a um leque variado de prémios, nomeadamente a pacotes de telecomunicações, publicidade nos canais da Global Media Group, parceira da iniciativa, e descontos em serviços de tecnologia. No total, os prémios ascendem a um valor de mais de 1,5 milhões de euros.

Foi a segunda vez que se realizou esta iniciativa, que pretende premiar novas áreas de negócio e projetos de inovação em empresas e instituições públicas nacionais. Do júri, presidido por Jorge Portugal, diretor-geral da Cotec, fizeram parte os líderes de algumas das maiores empresas e entidades empresariais portuguesas, como António Saraiva (CIP), António Vidigal (EDP Inovação) e Miguel Fontes (Startup Lisboa).