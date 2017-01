Pub

Com menos de 2% do capital social da EDP, o banco central norueguês pode agora abandonar o capital da elétrica sem ter que comunicar aos mercados.

O Norges Bank reduziu para menos de 2% a posição que detém no capital social da EDP, informou a elétrica liderada por António Mexia em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), após o fecho do mercado.

