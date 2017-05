Pub

O banco norueguês Norges Bank anunciou hoje em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que passou a deter 2,19% do capital social do BCP, fruto de transações efetuadas a 11 de abril.

