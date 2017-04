Pub

As empresas têm de entregar até ao final de maio a declaração do IRC de 2016. E também podem deitar mão de deduções e benefícios para baixar a fatura.

A margem de manobra das empresas para tentarem baixar a sua fatura do IRC, relativamente ao exercício de 2016, não sofreu grandes alterações face ao ano anterior. Mas há donativos, lucros e reservas que tenham sido distribuídos que podem ajudar, conforme salienta Augusto Paulino, responsável fiscal do Grupo Your.

