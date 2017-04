Pub

Marca já retirou post colocado no Facebook da marca no Médio Oriente.

Na mesma semana que a Pepsi teve que retirar campanha do ar com Kendall Jenner, a Nivea viu-se no olho do furação das redes sociais depois de uma campanha com a frase "O branco é pureza" ter sido acusada de racismo.

