Pub

Histórias de fazedores, jovens portugueses que fazem acontecer. A Sagres muda o tom da comunicação da marca e tem nova assinatura.

Uma nova assinatura, uma "renovação no tom da comunicação" e e 7,5 milhões de euros é quanto a Sagres vai investir para comunicar com os millennials, a geração "autêntica" do "no bullshit". A campanha, com criatividade da BAR, arranca hoje.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia