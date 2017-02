Pub

A política de imigração de Trump está a gerar preocupação nas marcas que não apoiam a decisão de impedir a entrada de muçulmanos no país.

Nike, Starbucks, Google ou a Apple estão a tomar posição contra a decisão de Donald Trump de impedir a entrada pessoas de sete países com maioria de população muçulmana nos Estados Unidos. E posições em que não deixam dúvidas sobre o lado em que estão na barricada. Tomar posição num tema politizado como o da imigração, e contra a posição do presidente do seu país, não se poderá voltar contra as marcas?

