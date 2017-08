Pub

Popularidade no Facebook do jogador brasileiro cresce impulsionado pelas notícias.

A iminente transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain também tem impacto nas redes sociais. O futebolista brasileiro foi o desportista que ontem mais fãs ganhou no Facebook (28.988), mas continua a ser o terceiro mais seguido nesta rede social (com 59,9 milhões de fãs), depois de Messi (89,1 milhões) e Ronaldo (122,2 milhões), segundo dados do site especializado Socialbakers.

