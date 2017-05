Pub

Num só trimestre, o jornal norte-americano ganhou mais 308 mil subscritores digitais, o melhor resultado de sempre

O New York Times voltou aos lucros no primeiro trimestre de 2017. O jornal norte-americano apresentou resultados líquidos de cerca de 13 milhões de dólares (11,91 milhões de euros), depois de ter registado o maior crescimento de sempre no número de assinantes digitais. No mesmo período de 2016 tinha registado prejuízos de 8,3 milhões de dólares. Isto anulou a quebra na circulação em papel, segundo a nota publicada esta quarta-feira.

