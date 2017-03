Pub

Com o acordo com o Canadá haverá um aumento do mercado de serviços, dos contratos públicos. Portugal pode beneficiar muito.

A comissária europeia do Comércio assume "preocupação" face aos "sinais" de que a administração Trump quer "desvincular" os EUA da Organização Mundial do Comércio e que pretende afastar Bruxelas dos acordos bilaterais a assinar com os países europeus. Em entrevista ao DN e à TSF, Cecilia Malmström fala ainda das "dificuldades" da UE, prestes a iniciar as negociações do brexit. A comissária chega hoje a Portugal para um diálogo com os cidadãos sobre a política comercial e para debater o Livro Branco para o relançamento da UE, nos 60 anos do Tratado de Roma, num encontro a realizar, às 12.00, na Sala dos Espelhos do Palácio Foz.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia