É líder mundial e prepara-se para um novo salto, alargando a operação ao remo, à vela, ao kitesurf e ao paddle. Sempre no mercado da alta competição.

Foi o primeiro campeão nacional de canoagem em Portugal, em 1979, com uma embarcação construída por si. Hoje é líder mundial incontestado de caiaques de competição e acumula conquistas ano após ano em todo o tipo de eventos. Já perdeu a conta às medalhas que ajudou a conquistar - o ouro de Fernando Pimenta, na semana passada, no campeonato mundial da República Checa, também tem a chancela Nelo -, mas sabe que, só em Jogos Olímpicos, e desde 1996, quando se estreou, em Atlanta, já são 93 medalhas para as embarcações Nelo.

