MAR Kayaks, lda. É líder mundial e a designação é resultado das iniciais do seu fundador, Manuel Alberto Ramos. Mas os caiaques são conhecidos em todo o mundo pela marca Nelo, o seu diminutivo. A empresa prepara-se para um novo salto, alargando a sua operação ao remo, à vela, ao kitesurf e ao paddle. Sempre no mercado da alta competição

Foi o primeiro campeão nacional de canoagem em Portugal, em 1979, com uma embarcação construída por si. Hoje é líder mundial incontestado de caiaques de competição e acumula conquistas ano após ano em todo o tipo de eventos. Já perdeu a conta às medalhas que ajudou a conquistar - o ouro de Fernando Pimenta, na semana passada, no campeonato mundial da República Checa, também tem a chancela Nelo -, mas sabe que, só em Jogos Olímpicos, e desde 1996, quando se estreou, em Atlanta, já são 93 medalhas para as embarcações Nelo. Só no Rio de Janeiro, onde apresentou "o melhor barco que se faz no mundo", foram 27 em 35 possíveis. Uma posição que espera reforçar, em Tóquio, onde promete apresentar novidades e melhorar aquele que já é "o barco quase perfeito". E porque crescer é vital, a MAR Kayaks, a designação da empresa responsável pela conceção, o desenvolvimento e a construção de embarcações de alta competição, mudou de instalações para poder abranger novas áreas de negócio, como o remo, a vela, o kitesurf ou o paddle. O objetivo é duplicar as vendas, de seis milhões de euros, no máximo em dois anos.

O investimento, de dez milhões de euros, realizado com recurso a financiamento e sem apoios comunitários, visou aumentar a capacidade de produção, melhorar as condições de trabalho e "dar uma nova dignidade à empresa", diz Manuel Ramos, o Nelo, nome por que todos o tratam e que deu origem à marca que hoje exporta mais de 99% do que produz e chega a cem países em todo o mundo. As vendas são da ordem dos seis milhões de euros, mas com as novas instalações, também em Vila do Conde, com mais do triplo da área da anterior fábrica, a Nelo deverá duplicar a sua produção para cerca de oito mil barcos ao ano. Para já está a aumentar o número de trabalhadores. Dos 110 atuais espera passar para 150 até ao final do ano e para 200 em 2018. Os candidatos estão já a receber formação no centro de emprego de Vila do Conde.

Mas a Nelo não se dedica, apenas, à conceção e ao fabrico de caiaques, embora as outras atividades sejam correlacionadas, como os três centros de treino que tem em Cinfães, na Aguieira e em Vila Nova de Milfontes, onde organiza provas e estágios de preparação para os atletas. A equipa encarregada da gestão das deslocações e do hotéis chega a vender 15 a 20 mil dormidas por ano. Além disso, há uma equipa de dez elementos que acompanha todos os atletas às grandes competição, dos europeus aos Jogos Olímpicos. "Não somos só uma fábrica de construção de barcos, somos muito mais do que isso. É essa proximidade aos atletas que nos permite ter muita informação vital para os ajudarmos a escolherem o melhor barco e o posicionamento ideal para si. Conhecimento esse que vamos aplicando na construção dos novos modelos", diz o empresário. Além disso, tem, ainda, a Douro Acamedy, que é, simultaneamente, escola de formação e clube, e que funciona na Marina da Afurada, em Vila Nova de Gaia.

A vontade de ganhar é o segredo do sucesso da marca, diz. E, por isso, a equipa que coordena a empresa é formada por atletas ou ex-atletas. "Era impossível desenvolver um projeto duradouro e diferenciador sem todo este conhecimento acumulado da modalidade", reconhece. Até porque, sublinha, os resultados nos Jogos Olímpicos são a grande janela de promoção da marca, "o momento da euforia", mas, no dia a seguir, "temos a responsabilidade de continuar a responder às expectativas dos atletas que confiam em nós, trabalhando mais e de forma mais eficaz". Os barcos para os Jogos de Tóquio, em 2020, já estão a ser pensados há quase dois anos e serão formalmente apresentados em 2018. A inovação e o desenvolvimento são fulcrais no sucesso da empresa, que tem já uma patente registada. Até já conseguiu produzir os barcos numa só peça, o que "tem grandes vantagens em termos dinâmicos e de rigidez estrutural, já para não falar da poupança em termos de horas de trabalho e da diminuição, em cerca de um terço, do consumo energético". Mas, como todo o líder, a Nelo vê as suas embarcações serem copiadas pelos concorrentes. "Sempre aceitámos isso com naturalidade. Não temos medo de que nos copiem porque estamos sempre um passo à frente", garante o empresário.

Atividade - Conceção, desenvolvimento e construção de embarcações de alta competição

Tempo atividade - 1978

Faturação - 6 milhões de euros

Número de empregados - 110 trabalhadores

Endereço - www.mar-kayaks.pt/

E-mail - nelo@mar-kayaks.pt

Investimentos - 10 milhões em curso