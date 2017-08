Pub

Nova legislação para a plantação de eucalipto deverá ter impacto no mercado da madeira em 12 anos, argumenta antiga Portucel

A The Navigator Company poderá reforçar a aposta no mercado espanhol e diminuir a presença em território português. Esta poderá ser a resposta da antiga Portucel à nova lei do eucalipto, admitiram os responsáveis do grupo na apresentação dos resultados do primeiro semestre aos analistas.

