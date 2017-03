Pub

Não poupa críticas ao Banco de Portugal e governo, e aponta o dedo a uma "estratégia ruinosa" na PT e analisa o caso Bava

Petróleo, eletricidade, economia. O entrevistado desta semana sabe, e muito, destas três pastas. Foi presidente da Galp e da Portugal Telecom. Recentemente foi nomeado vogal no Conselho Consultivo do Banco de Portugal. Em entrevista ao programa de rádio "A Vida do Dinheiro, do Dinheiro Vivo e TSF, Francisco Murteira Nabo analisa o estado da banca e da PT, entre outros temas.

