Com uma câmara, uma aplicação e a assistente virtual Alexa, a tecnológica quer afirmar-se no mundo da moda

Custa 200 dólares (183,71 euros) e é uma câmara de selfies, comandada por voz, que ajuda os utilizadores a escolherem a roupa que vão vestir. É o novo produto sensação da Amazon: a Echo Look, que estará ligada à Alexa. Com base nas imagens recolhidas, a assistente virtual da tecnológica deixará conselhos de moda utilizando inteligência artificial e algoritmos que pesquisarão as tendências mais recentes. Para já, a câmara, apresentada esta semana, ainda só está disponível por convite nos Estados Unidos.

